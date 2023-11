Serie C, Lumezzane-Legnago 0-0: gol e highlights

È terminata a reti inviolate la sfida tra Lumezzane e Legnago, valida per la 13ª giornata di campionato di Serie C. Pareggio che dà continuità ai rossoblù, ma c’è rammarico per le occasioni sprecate soprattuto dopo essere stati in superiorità numerica dalla metà del secondo tempo.

Secondo risultato utile consecutivo in campionato per i rossoblù che in classifica salgono a quota 14 punti, a più sulla zona play out. Sabato 18 novembre il Lumezzane è atteso dalla Virtus Verona, quarta in classifica, per disputare la 14ª giornata di campionato.