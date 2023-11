Il Lume fermato in casa sullo 0-0 dal Legnago

È terminata a reti inviolate la sfida tra Lumezzane e Legnago, valida per la 13ª giornata di campionato di Serie C. Pareggio che dà continuità ai rossoblù, ma c’è rammarico per le occasioni sprecate soprattuto dopo essere stati in superiorità numerica dalla metà del secondo tempo.

Partita complicata sin dalle prime battute con entrambe le squadre chiuse e attente a non concedere spazi. Cannavò e Viero provano delle timide conclusioni verso lo specchio della porta, ma per assistere alla prima occasione degna di nota occorre attendere la mezz’ora: punizione di Pesce, Ilari spizza di testa, ma la palla attraversa tutta l’area di rigore e si spegne sul fondo sfiorando il palo. Gli ospiti non restano a guardare e rispondono dopo un solo minuto: Rocco riceve palla al limite dell’area piccola, ma spreca calciando alto sopra la traversa. L’ultima occasione del primo tempo è targata Lumezzane: ottimo uno-due tra Cannavò Spini, ma Fortin difende bene la porta respingendo il mancino del numero 20 rossoblù.

Nella ripresa il gioco non si esalta e come nel primo tempo le occasioni da rete sono rare. Al 67’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare la partita: Mazzali commette un’ingenuità e si vede estrarre il cartellino rosso. Con il Legnago in inferiorità numerica, il Lume prova ad alzare i ritmi: dalla distanza Pesce impegna Fortin che nei minuti successivi si ripete su Kolaj e Calì. I rossoblù insistono e prima dello scadere hanno una nuova chance con Taugourdeau, ma la sua punizione dal limite sfiora soltanto l’incrocio dei pali.

Secondo risultato utile consecutivo in campionato per i rossoblù che in classifica salgono a quota 14 punti, a più sulla zona play out. Sabato 18 novembre il Lumezzane è atteso dalla Virtus Verona, quarta in classifica, per disputare la 14ª giornata di campionato.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - LEGNAGO 0-0

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Moscati (84’ Taugourdeau), Pesce, Ilari (65’ Calì); Spini (76’ Malotti), Gerbi (65’ Gerbi), Cannavò (76’ Kolaj) A disposizione: Greco, Galeotti, Deratti, Troiani, Pogliano, Basso Ricci, Poledri, Scremin, Righetti Allenatore: Franzini.

LEGNAGO (3-4-1-2): Fortin; Motoc, Sbampato, Noce; Travaglini (84’ Muteba), Viero, Diaby, Zanandrea (11’ Mazzali); Franzolini (71’ Casarotti); Tabue (71’ Sambou), Rocco A disp.: Businarolo, Tosi, Pelagatti, Svidercoschi, Ruggeri, Balbo, Rodella All.: Donati

ARBITRO: Renzi di Pesaro.

ASSISTENTI: Collu di Oristano; Andreano di Foggia.

AMMONITI: Spini, Pesce, Cannavò - Mazzali, Sbampato.

ESPULSI: Mazzali.

NOTE: Calci d’angolo: 5 - 2. Recupero: 1' - 5'.