Feralpisalò beffata nel recupero dal Como

Nona sconfitta stagionale per la Feralpisalò, beffata nel terzo minuto di recupero dal Como. In svantaggio dopo tre minuti, i Leoni del Garda pareggiano a inizio ripresa, ma nel finale cedono ai lariani.

Inizio di gara subito in salita per la squadra di mister Zaffaroni costretto a rinunciare a Ceppitelli fermato dalla febbre. A peggiorare la situazione ci pensa Da Cunha, bravo a finalizzare al meglio di testa un assist di Cutrone e ad aprire le marcature dopo soli tre minuti.

Il Como domina la partita e la risposta dei verdeblù arriva soltanto al 43’ con un tiro di Parigini che però non impensierisce Semper. Nei minuti finali della prima frazione è però sempre la formazione di casa a sfiorare il vantaggio in due occasioni ravvicinate.

Nella ripresa Pizzignacco è subito chiamato a compiere un grande intervento su Cutrone, ma la Feralpisalò stavolta reagisce subito e al 52’ ristabilisce la parità: cross perfetto di Letizia per Compagnon che di testa deposita in rete da posizione centrale.

Le due squadre giocano in equilibrio, ma al minuto 81’ i gardesani restano con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Letizia arrivata dopo un parapiglia. I padroni di casa provano a sfruttare la superiorità numerica e al 93’ si riportano avanti con Gabrielloni, lasciato troppo solo in area.

Tra una settimana i Leoni del Garda riprenderanno la loro corsa alla salvezza ospitando il Cittadella allo stadio “Garilli” di Piacenza.

Le interviste

Marco Zaffaroni: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte e in grande condizione, giocando per larghi tratti alla pari. Abbiamo tenuto il pareggio e sfiorato diverse volte il vantaggio. Dispiace perchè nel finale abbiamo commesso una grave ingenuità che non possiamo permetterci. Di positivo portiamo a casa il fatto di aver combattuto e giocato con grande attenzione, mentre di negativo quegli episodi che non dobbiamo più commettere".

Mattia Compagnon: “Per me è una grande soddisfazione aver segnato il mio primo gol in Serie B, lo aspettavo da molto tempo e lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza. In settimana sicuramente lavoreremo forte per ripartire al meglio già dalla prossima sfida con il Cittadella, adesso la testa deve essere lì".

Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Ioannou (27’ st Sala); Bellemo, Baselli (26’ st Kone); Iovine, Verdi (31’ st Chajia), Da Cunha (26’ st Gabrielloni); Cutrone (54’ st Abildgaard). A disposizione: Blanco, Cerri, Mustapha, Solini, Vignali, Vigorito. Allenatore: Fabregas.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Camporese, Martella; Parigini (16’ st Felici), Zennaro (95’ Sau), Fiordilino, Balestrero (50’ st Di Molfetta), Letizia; Compagnon (87’ Tonetto), La Mantia (61’ Buti?). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Da Cruz, Hergheligiu, Kourfalidis, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Cosso Di Reggio Calabria.

RETI: 3’ Da Cunha, 93’ Gabrielloni - 52’ Compagnon.

AMMONITI: Da Cunha, Baselli - Parigini, Balestrero.

ESPULSI: Baselli - Letizia.