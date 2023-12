L'arbitro si sente male durante la partita: attimi di paura in campo

L'arbitro sta male, sospesa la partita: è successo domenica pomeriggio a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona, durante il match di Prima Categoria tra i padroni di casa del PSG e gli ospiti della Governolese. Questi ultimi erano in vantaggio per 1 a 0 quando l'arbitro si è sentito male: si tratta del bresciano Stefano Taboni, che avrebbe accusato un episodio di tachicardia e per questo chiesto la sospensione del match.

Cosa è successo

La buona notizia è che non è successo nulla di grave. Il giovane arbitro non ha nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale. È stato soccorso dal medico della squadra di casa: a seguito dei primi accertamenti si è deciso di sospendere la gara. Già nella giornata di lunedì Stefano Taboni di Brescia sarà sottoposto ad esami e analisi.Â

La partita interrotta, come da regolamento, riprenderà allo stesso minuto e con lo stesso risultato: '33 del primo tempo, ospiti in vantaggio per 1 a 0. Non è ancora stata fissata una data per il recupero: la decisione spetta al Comitato regionale lombardo della Lega Nazionale Dilettanti.