Promozione Coppa Italia: i risultati della terza giornata

Mercoeldì 13 settembre è andata in scena la terza giornata di Coppa Italia. Nel turno infrasettimanale il Cellatica supera di misura in trasferta il Lodrino e si qualifica ai sedicesimi della manifestazione. Passano la fase a gironi anche lo Sporting Brescia e il Vobarno che seppur a pari punti della Vighenzi si classifica al primo posto per numero maggiore di gol segnati. Eliminato, infine, il Borgosatollo a quota zero punti.

Di seguito tutti i risultati:

GIRONE 20

Lodrino - Cellatica 0-1

(Capelli)

GIRONE 21

Sporting Brescia - Rezzato Dor 1-1

(Scariolo - Nonni)

GIRONE 22

Vobarno - Orsa Iseo 5-2

(Salomoni, Bongioni, Mutti, Canciani, Iosa - Damiolini, Danesi)

GIRONE 24

Asola - Borgosatollo 3-1