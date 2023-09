Promozione: il programma e le designazioni di domenica 24 settembre

Domenica 24 settembre si gioca la terza giornata del campionato di Promozione. Occhi puntati sulla sfida di cartello Cellatica-Rezzato Dor. Borgosatollo e San Pancrazio, entrambe ancora a secco di vittorie in stagione, ospita rispettivamente Vighenzi e Sporting Brescia. Lodrino all’esame casalingo contro i cremonesi della Sported Maris. Orsa Iseo in trasferta sul campo del San Lazzaro, il Vobarno sfida La Sportiva Ome per restare al comando.



Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Borgosatollo - Vighenzi

(Arbitro: Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo; Assistente 1: Marta Julia Kapela di Brescia; Assistente 2: Thomas Gottardi di Chiari)

Cellatica - Rezzato Dor

(Arbitro: Alessio Natale R. Galantino di Pavia; Assistente 1: Domenico Ammendola di Mantova; Assistente 2: Filomeno D'Apolito di Mantova)

Vobarno - La Sportiva Ome

(Arbitro: Riccardo Verrastro di Mantova; Assistente 1: Luca Esti di Brescia; Assistente 2: Vincenzo Fabrizio Telese di Brescia)

Lodrino - Sported Maris

(Arbitro: Omar Jemouh di Treviglio; Assistente 1: Suadi Cila di Chiari; Assistente 2: Fabio Finardi di Treviglio)

San Lazzaro - Orsa Iseo

(Arbitro: Simone Tiraboschi di Bergamo; Assistente 1: Marcello Favalli di Lovere; Assistente 2: Alessandro Compiani di Cremona)

San Pancrazio - Sporting Brescia

(Arbitro: Nicolo' Floriani di Mantova; Assistente 1: Alessandro Morina di Chiari; Assistente 2: Marco Lenzi di Mantova)

Asola - Cividatese

(Arbitro: Davide Bifulco di Saronno; Assistente 1: Andrea Brasca di Seregno; Assistente 2: Gianluca Cosenza di Cremona)



Marmirolo - Suzzara(Arbitro: Giuseppe Pecora di Monza; Assistente 1: Samuele Cometti di Bergamo; Assistente 2: Vincenzo Alberto Sivverini di Monza)