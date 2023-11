Pro Palazzolo | Colpo di mercato: ufficiale l’arrivo di Ciro De Angelis

Ciro De Angelis è un nuovo giocatore della Pro Palazzolo. Reduce dall’esperienza non positiva con la maglia del Fanfulla, l’attaccante pugliese ha deciso di tornare nel bresciano per rilanciarsi. Nella nostra provincia sarà la sua quarta parentesi: due volte con la maglia del Ciliverghe nelle stagioni 2017/18 e 2019/20, e una volta con la casacca del Franciacorta nella stagione 2021-22.

Il comunicato del club

“La Società è orgogliosa di comunicare un grandissimo colpo di mercato: Ciro De Angelis è un nuovo giocatore della Pro Palazzolo!

Ciro, esperto attaccante classe 1990, non ha bisogno di presentazioni per la categoria: 405 presenze e 173 gol in Serie D sono i dati presenti nel suo curriculum di grandissimo attaccante.

Ciro vanta le esperienze con Ars e Labor Grottaglie, Mezzocorona, Voghera, Vibonese, Alzano Cene, Ciliverghe, Caravaggio, Monopoli, Cesena, Luparense, Fanfulla, Franciacorta e Sangiuliano City.

Una freccia importantissima si aggiunge all’arco di Mister Didu per il proseguimento della stagione!”.