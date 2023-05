Primavera 2: Brescia sul campo della Reggiana per l’ultima di campionato

Le giovani Rondinelle di mister Nicolini si apprestano ad affrontare l’ultima giornata del campionato. Dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Cittadella, i biancoblù saranno impegnati sul campo della Reggiana penultima in classifica e matematicamente ai play out. Il Brescia proverà a vincere per chiudere nel migliore dei modi la partita e scongiurare un eventuale, seppur difficile, sorpasso in classifica da parte della Feralpisalò impegnata in casa contro il Monza. A dirigere l’incontro, valido per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Primavera 2 in programma sabato 13 maggio alle ore 15, sarà il signor Mattia Rodighiero della sezione di Vicenza. Gli assistenti saranno i signori Mateo Sadikaj e Pietro Fortugno entrambi della sezione di Mestre.