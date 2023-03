Primavera 2: la Feralpisalò attende la Spal

Vigilia della 24ª giornata di campionato per i giovani Leoni del Garda che al Centro Sportivo “Rigamonti” ospiteranno la Spal. Reduci dall’inaspettata sconfitta in casa dell’Alessandria, i verdeblù tornano in campo dopo la pausa della nazionali con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per rimanere distanti dalla zona calda della classifica. Avversario non semplice la Spal, attualmente al terzo posto dietro a Genoa e Parma e ancora in corsa per la promozione diretta in Primavera 1.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini alla vigilia della partita:

“Domani ci aspetta una sfida difficile. Dobbiamo riprenderci dall’ultima sconfitta contro l’Alessandria, dove non abbiamo messo in campo chi siamo veramente. Voglio vedere la reazione nei ragazzi e la voglia di lottare fino alla fine. Ci aspettano due sfide, prima con la Spal e poi con il Parma, sulla carta non impossibili ma difficilissime, quindi dobbiamo essere concentrati. Manca sempre meno alla fine del campionato e il nostro obiettivo deve essere la salvezza”.

Fonte immagine: Feralpisalò.