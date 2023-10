Primavera 2, Feralpisalò sconfitta in trasferta

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Seconda sconfitta in campionato per i giovani Leoni del Garda sconfitti di misura sul campo del Vicenza. Sul piano del gioco la formazione di mister Zenoni disputa una buona partita, ma senza scalfire la difesa biancorossa. Dopo aver chiuso il primo tempo a reti inviolate, il Vicenza trova il gol del vantaggio al minuto 72 con Parlato. Nei minuti finali i giovani verdeblù tentano il forcing finale, ma il risultato non cambia.

La Feralpisalò, ferma a quota due, tornerà in campo tra due settimane dopo la sosta per le nazionali. Sabato 21 ottobre i Leoni del Garda cercheranno la prima vittoria stagionale ospitando l’Albinoleffe presso il centro sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia.

IL TABELLINO

L.R. VICENZA - FERALPISALÒ 1-0

FERALPISALÒ: Faganio, Zappa, Peli, danesi, Xhepa, Contrasto (79’ Telalovic), Cantamessa (70’ Noventa), Nasti, Benti, Mombrini (70’ Bettolini), Gjyla (87’ Minelli). A disposizione: Righetti, Gatti, Inverardi, Rebussi, Rizzi, Rubagotti, Gaverini, Picchi. Allenatore: Zenoni.

L.R. VICENZA: Siviero, Cazzin, Zorzi (70’ Iseppi), Morittu, Sacchetto, Golin, Parlato, Basilisco (56’ Allessi), Garnero (79’ Mores), Mogentale, Mion (56’ Romio). A disposizione: Gallo, Vescovi, Martini, Imbevaro, Muraro, Carlino, Moscati. Allenatore: Rigoni.

ARBITRO: Gangi di Enna

ASSISTENTI: Cadirola di Milano; Rainieri di Milano.

RETI: 72’ Parlato.

AMMONITI: Mombrini, Xhepa, Benti - Basilisco, Morittu, Cazzin.