Primavera 2, il Brescia ne segna cinque, la Feralpisalò perde nel recupero

Il Brescia gioca, si diverte e vince. Al centro sportivo “San Filippo” la formazione allenata da mister Belingheri conquista i tre punti superando il Cittadella con un rotondo 5-0. Praticamente mai in difficoltà, le Rondinelle chiudono il primo tempo avanti di tre gol segnati da Maisterra, Contessi e Orlandi. A inizio ripresa Grossi cala il poker prima del quinto gol messo a segno da Caliendo a dieci dal termine.

Il Brescia sale così al quarto posto a quota 16 punti e in piena zona play off.

Pomeriggio amaro, invece, per la Feralpisalò. In svantaggio dopo quattro minuti, i giovani Leoni del Garda rimettono la partita sui giusti binari dopo soli due minuti chiudendo la prima frazione di gioco in parità. Nella ripresa le due squadre giocano a viso aperto, ma proprio quando la partita sembrava volgere al termine, al quarto minuto di recupero, è arrivato il gol del nuovo vantaggio del Padova.

Sconfitta pesante da digerire per i verdeblù che restano ultimi in classifica a 3 punti e ancora a secco di vittorie.

I tabellini

BRESCIA - CITTADELLA 5-0

BRESCIA: Cortese, Savalli, Riviera, Contessi, Maccherini, Gussago (74’ Maffeis), Tomaselli (61’ Ghidini), Maisterra, Grossi (61’ Caliendo), Orlandi (46’ Rizza), Nuamah (74’ Raia). A disposizione: Fusi, Pandini, Bedussi, Faggiano, Faglia. Allenatore: Belingheri.

CITTADELLA Veneran, Piras, Zampieri (46’ Pellegrini), Rigo (46’ Basso), Gallesio, Cecchetto (46’ Nuti), Orlando, Djibril, Tamiozzo, Sanogo, Librizzi (85’ Bonotto). A disposizione: Piccolo, Beghetto, Doro, Nwoke, Pozzato. Allenatore: Rossi.

ARBITRO: Poli di Verona.

RETI: 14’ Maisterra, 22’ Contessi, 30’ Orlandi; 47’ Grossi, 81’ Caliendo.

FERALPISALÒ - PADOVA 1-2

FERALPISALÒ: Faganio, Verzeletti, Peli, Brognoli (90’ Contrasto), Ranieri, Pacurar, Nasti (80’ Bettolini), Cantamessa, Benti, Mombrini (70’ Dieng), Telalovic (70’ Gatti). A disposizione: Righetti, Gaverini, Inverardi, Minelli, Picchi, Rebussi, Rubagotti, Zappa. Allenatore: Zenoni.

PADOVA: Mangiaracina, Jean, Boi, Piva (77’ Varagnolo), Susanu, Simionato, Badalì (77’ Benhassine), Caporello, Degbe (63’ Giacometti), Keita (63’ Montrone), Beccaro (37' Toldo). A disposizione: Rossi, Bresciani, Pagano, Antonello. Allenatore: Rossettini.

ARBITRO: Ramondino di Palermo.

RETI: 6' Benti - 2' Degbe, 94’ Toldo.