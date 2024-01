Pogliano-gol. Il Lumezzane vince di misura nel recupero contro la Pergolettese

Pogliano si conferma bestia nera della Pergolettese. Come all’andata, infatti, la sfida è stata decisa dal difensore rossoblù implacabile ancora una volta nei minuti di recupero. Per capitan Pesce e compagni è il primo successo del 2024 che vale l’undicesimo posto della classifica del girone A di Serie C a quota 28 punti.

La partita

Buon avvio di gara del Lumezzane che si rende subito pericoloso con un vivace Kevin Cannavò. L’occasione migliore è però di Spini che, imbeccato perfettamente da Taugourdeau in profondità, non riesce a superare Soncini, che salva per i gialloblù. Con il passare dei minuti la Pergolettese e si fa vedere in zona offensiva, ma Filigheddu è in giornata super a chiude lo specchio della porta a Figoli e Aucelli con due parate strepitose. I padroni di casa giocano meglio, ma i rossoblù si difendono con ordine concludendo il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa la nebbia scende fitta sul terreno di gioco, ma le due squadre non sembrano risentirne. La prima occasione della seconda frazione e è di Cannavò, autore di una bella cavalcata di Cannavò conclusasi con una conclusione di poco alta. La risposta della Pergolettese arriva poco più tardi ed è affidata a Guiu Vilanova che va vicino alla rete in due occasioni calciando prima di poco a lato e poi trovando la risposta di Filigheddu. Nei minuti finali il Lumezzane sembra averne di più e dopo tanta insistenza trova il gol del vantaggio in pieno recupero con Pogliano, implacabile a deviare la palla in rete con una zampata sotto porta.

Il tabellino

PERGOLETTESE - LUMEZZANE 0-1

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Piccinini, Arini, Tonoli; Felicioli, Bariti, Artioli, Figoli, Aucelli (64’ Jaouhari); Guiu, Caccavo (79’ Cerasani) A disposizione: Cattaneo, Dordoni, Lambrughi, Andreoli, Mazzarani, Bignami, Sartori, Bozzuto Allenatore: Curioni.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari (79’ Calì); Spini, Gerbi (68’ Capelli), Cannavò (68 Malotti) A disposizione: Greco, Galeotti, Deratti, Basso Ricci, Parodi, Poledri, Scremin, Regazzetti, Righetti, Tortelli, Kwetshu Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

RETI: 93’ Pogliano.

AMMONITI: Felicioli, Guiu, Figoli - Spini.

NOTE: Calci d’angol: 7 - 5. Recupero: 1', 4'.