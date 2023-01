Pergolettese vs Feralpisalò: i convocati di mister Stefano Vecchi

I leoni del Garda sono pronti a tornare in campo per affrontare in trasferta a Crema la Pergolettese, sfida valida per la ventitreesima giornata del Campionato Serie C. I verdeblù vogliono dimenticare al più presto l’amara sconfitta casalinga contro il Piacenza e tornare a fare punti per inseguire la vetta del girone occupata dal Pordenone avanti di un solo un punto. Zennaro e Siligardi sono squalificati, ma mister Vecchi potrà contare sul ritorno di Federico Carraro.

Ecco le parole di Mister Vecchi alla vigilia del match: “Ci aspetta una partita difficile. Nelle ultime partite abbiamo sofferto contro squadre che hanno il tipo di gioco della Pergolettese. Loro sono una squadra forte che gioca insieme già da parecchio tempo, si conoscono molto bene e sono un bel gruppo. Domani ci servirà tanta concentrazione e tanta grinta. Vogliamo tornare a fare risultato”.

Ecco i convocati per la sfida con la Pergolettese.

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panìco, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello, 17 Guerra, 23 Voltan.

