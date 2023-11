Lumezzane eliminato dalla Coppa Italia. Il Padova vince 2-0

Serie C

Squadra in casa Padova

Due gol nei dieci minuti finali condannano il Lumezzane all’eliminazione dalla Coppa Italia.

Domenica le due squadre si affronteranno nuovamente in campionato.

L’intervista post partita

Al termine dell’incontro ha parlato il tecnico Arnaldo Franzini che ha analizzato così la partita:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo fatto una grande prova. Sicuramente pesano decisioni arbitrali come il mancato rigore concesso su Basso Ricci e il rosso a Dalmazzi. Sono contento della prestazione dei miei, soprattutto di quei calciatori che hanno giocato meno. Gli episodi non hanno girato nel verso giusto, speriamo che domenica la musica sia diversa. Ci auguriamo di recuperare Regazzetti che oggi è uscito per una distorsione alla caviglia”.

Il tabellino

PADOVA - LUMEZZANE 2-0

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Perrotta, Granata, Calabrese (71’ Kirwan); Favale (35’ st Villa), Dezi, Bianchi, Cretella (71’ Fusi), Capelli; Toldo (80’ Montrone), Liguori (57’ Palombi) A disposizione: Donnarumma, Rossi, Siviero, Degbe, Keita, Tiveron, Susanu Allenatore: Torrente.

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Regazzetti (49’ Taugourdeau), Pisano, Dalmazzi, Righetti; Malotti (79’ Calì), Pesce (46’ Ilari), Poledri; Kolaj, Basso Ricci (79’ Parodi), Capelli (69’ Spini) A disposizionne: Filigheddu, Gerbi, Filippini, Cannavò Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Fratello di Latina.

RETI: 81’ Palombi, 90’ Fusi.

AMMONITI: Dezi - Dalmazzi.

ESPULSI: Dalmazzi

RECUPERO: 0’ - 4’.