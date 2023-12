L’Ospitaletto infiamma il mercato: ufficiale l’arrivo di Alessandro Bertazzoli

Colpo da novanta per l’Ospitaletto che non vuole lasciare nulla al caso per centrare il prima possibile la vittoria del campionato di Eccellenza. Nelle ultime ore, infatti, gli Orange hanno perfezionato il trasferimento dell’attaccante Alessandro Bertazzoli dalla Pro Palazzolo.

Un inizio di stagione difficile per l’attaccante trentacinquenne che, a causa di alcuni problemi fisici, ha realizzato un solo gol in sette partite di campionato. La sua carriera e l’esperienza maturata sempre tra Serie C e Serie D parlano però da sé e rendono il profilo di Bertazzoli un giocatore di primo livello per l’Eccellenza.

Il suo arrivo apre di conseguenza le porte a Gullit Okyere. L’attaccante, arrivato quest’estate dal Prevalle, è già stato liberato in attesa di accasarsi in un’altra società.