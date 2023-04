Novara vs Feralpisalò: convocati e dichiarazioni

Domenica 16 aprile la Feralpisalò torna in campo per la prima volta da campione in carica del girone A di Serie C. I leoni del Garda saranno di scena alle 14:30 in trasferta allo stadio “Silvio Piola” per affrontare i padroni di casa del Novara. Alla partita mancheranno gli infortunati Voltan e Icardi a cui si aggiungono gli squalificati Legati e Siligardi.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani ci aspetta un match difficile. Abbiamo festeggiato ma ora torniamo a concentrarci sulla fine del campionato. Le partite non sono finite. Vogliamo chiudere in bellezza, poi avremo tempo di parlare della prossima stagione. I ragazzi sono concentrati, hanno fatto una settimana di allenamenti ad alto ritmo e hanno voglia di scendere in campo. Mancano ancora diverse partite e siamo pronti”.

L’elenco dei calciatori convocati per la partita contro il Novara:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau.