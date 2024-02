Lumezzane-Trento: convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv

A nemmeno due giorni dall’importante vittoria esterna contro il Renate, il Lumezzane è già pronto a tornare in campo per affrontare il Trento allo stadio casalingo “Tullio Saleri”.

Mister Franzini dovrà rinunciare a Pisano, diffidato ed ammonito nella gara di Renate, oltre ai lungodegenti Troiani e Regazzetti a cui si aggiunge il terzino Deratti. Tra le fila dei gialloblù, invece, saranno indisponibili Sergiu Suciu e Leon Sipos.

Dove vederla

La sfida, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie C, è in programma martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 254), su Sky Go e Now Tv.

Le dichiarazioni pre partita

Alla vigilia dell’incontro ha parlato il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini. Queste le sue parole:

“E’ una situazione molto particolare e mai successami prima, quella di dover preparare una partita contro una squadra che a sole ventiquattro dalla gara cambia il proprio allenatore. Conosciamo i calciatori ed il loro valore, il Trento è squadra costruita per ben altri obiettivi, sarà dura. L’entusiasmo che viviamo da qualche mese a questa parte è bellissimo, ma noi restiamo concentrati e con i piedi per terra focalizzati sul nostro obiettivo. E’ giusto che la piazza sogni, ma la stagione è ancora lunga”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini:

Portieri: Filigheddu, Greco, Rizzo. Difensori: Dalmazzi, Parodi, Pogliano, Righetti, Scremin, Tortelli. Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau. Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Iori, Malotti, Spini.

Le probabili formazioni

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pogliano, Pisano, Righetti; Calì, Taugourdeau, Malotti; Spini, Capelli, Iori. Allenatore: Franzini.

TRENTO (3-4-1-2): Russo; Trainotti, Ferri, Cappelletti; Frosinini, Rada, Di Cosmo, Giannotti; Puletto; Anastasia, Spalluto. Allenatore: Baldini.