Serie B | Como-Brescia 1-0: gol e highlights

Sconfitta immeritata per il Brescia battuto di misura dal Como allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”.

Il Brescia rimane così a quota 32 punti e in zona play off in attesa delle altre partite che chiuderanno la 24ª giornata.

Il prossimo impegno, invece, è in programma sabato 17 febbraio alle ore 16:15 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova contro la Sampdoria dell’ex Andrea Pirlo.