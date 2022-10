Il Lume ancora in vetta guidato dal suo bomber Alessandro

Al “Tullio Saleri” di Lumezzane mister Franzini e il bomber Alessandro affrontano da ex il Seregno e vincono la sfida nel migliore dei modi. Tripletta per il bomber Alessandro e partita a senso unico contro una squadra che in partenza aveva dato l’impressione di poter essere pericolosa nelle ripartenze. L’equilibro resiste fino al 34’ quando Alessandro sblocca la partita. Da lì in poi in campo c’è solo il Lumezzane che nella ripresa dilaga prima con il gol di Parravicini e poi con altre due reti di Alessandro. Un Seregno davvero troppo spento per impensierire il Lumezzane che rimane in testa alla classifica del girone B di Serie D a pari punti dell’Arconatese proponendosi di fatto come una delle favorite per la vittoria finale del campionato.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - SEREGNO 4-0

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu, Regazzetti, Troiani, Tomas, Rigo (71’ Parodi); Calì (79’ Antonelli), Pesce, Poledri; Spini, Parravicini (79’ Forte), Alessandro (81’ Tognoni, 85’ Sperti). A disposizione: Pisoni, Tortelli, Squarzoni, Forte, Scanzi. Allenatore: Franzini.

SEREGNO (4-3-3): De Bono, Rusconi, Priola, Bigolin, Sordillo (59’ Santonocito); Calabrò (89’ Zangrillo), Iurato (77’ Izzi), Henin; Silenzi (21’ Mballo), Diop, Felleca (66’ Lugnan). A disposizione: Sala, Bardotti, Pignat, Staffa. Allenatore: Di Chiara.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

RETI: 34′, 62’ e 74’ Alessandro, 47′ Parravicini.

AMMONITI: Pesce, Rusconi e Parodi, Pizzi.

NOTE: Angoli: 6-3. Recupero: 1’, 2’.

Fonte immagine: FC Lumezzane.