Lumezzane-Pro Vercelli: convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo un buon girone d’andata terminato al decimo posto in classifica fuori dalla zona play out, il Lumezzane è pronto a iniziare il ritorno per consolidare quanto di positivo è stato fatto. I rossoblù saranno nuovamente avversari della Pro Vercelli che all’andata vinse per 4-1. Stavolta, però, il teatro della sfida sarà il “Tullio Saleri” pronto ad accogliere la squadra di mister Franzini che partita dopo partita ha acquisito maggiore consapevolezza.

Dove vederla

La sfida, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie C, è in programma lunedì 8 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now.

Le dichiarazioni pre partita

Alla vigilia dell’incontro ha parlato il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini. Queste le sue parole:

“Il girone di andata ci ha visto protagonisti di un crescendo che ha consentito alla squadra di vivere da protagonista gli ultimi mesi dell’anno, contro l’AlbinoLeffe è stato fatto un ulteriore passo in avanti. – le parole del tecnico Arnaldo Franzini – Voler vincere la partita in inferiorità numerica, andare a conquistare i tre punti lottando fino all’ultimo minuto è stata una grande dimostrazione da parte dell’intero gruppo ed assolutamente dobbiamo ripartire da quello spirito. La Pro Vercelli è una squadra forte che unisce caratteristiche di qualità tecnica a grande velocità e la classifica rispecchia il loro valore, nella partita d’andata al nostro esordio in campionato ci fece male in una partita anche particolare. Le statistiche? I tabù esistono per essere sfatati, lavoriamo per far si che sia la volta buona. Il rientro di Tortelli consente di avere un elemento in più, seppur molto giovane e di prospettiva, nella batteria dei difensori centrali”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco. Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti, Tortelli. Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau. Attaccanti: Basso Ricci, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.

Le probabili formazioni

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Calì, Pesce, Ilari; Spini, Gerbi, Capelli. Allenatore: Franzini.

PRO VERCELLI (4-3-3): Valentini; Iezzi, Camigliano, Parodi, Carosso; Louati, Emmanuello, Iotti; Petrella, Comi, Mustacchio. Allenatore: Dossena.