Lumezzane-Pro Sesto: convocati, interviste e dove vederla in tv

Dopo l’ottimo pareggio conquistato sul campo del Padova, il Lumezzane di capitan Pesce riprende il suo cammino contro la Pro Sesto che ospiterà allo stadio “Tullio Saleri”. La formazione milanese è reduce da due sconfitte consecutive contro Legnago è Vicenza e in classifica insegue i rossoblù a quattro punti di distanza.

Dove vederla

La sfida, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie C, è in programma alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now.

Le dichiarazioni pre partita

Alla vigilia dell’incontro ha parlato il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini. Queste le sue parole:

“E’ bene che tutta la squadra e l’ambiente siano ben focalizzati sulla partita di domani contro la Pro Sesto perché quando si arriva da prestazioni così positive come quella disputata a Padova dove avremmo anche potuto vincere, che portano tanti complimenti, in più si vive una settimana corta con in più in mezzo le belle celebrazioni per il Natale, è facile avere un calo di attenzione. Questo a noi non può accadere, siamo in una fase di crescita e dobbiamo dimostrare di essere maturi e saper gestire queste situazioni, Padova deve essere una spinta ulteriore per fare sempre meglio. In casa la vittoria manca da cinque gare in campionato, l’abbiamo sfiorata più volte come contro il Legnago od il Novara vedendola sfumare solo nei secondi finali, vogliamo tornare ad esultare con il nostro pubblico e per fare questo dovremo disputare una gara di alto livello contro una squadra che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione in serie B e per cui la classifica in questo momento non deve trarre in inganno”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.