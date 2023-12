Infinito Simone Pesce: sono 500 le presenze da professionista

Traguardo enorme e importantissimo per Simone Pesce che in occasione della sfida giocata dal suo Lumezzane contro il Padova ha raggiunto le 500 presenze tra i professionisti in carriera tra Serie A, B e C.

Nato a Latina il 10 luglio 1982, l’attuale capitano del Lumezzane non ha alcuna intenzione di smettere di giocare come ci ha raccontato qualche settimana fa in un’intervista esclusiva: “Ancora gioco a 41 anni. Tanti mi chiedono quale sia il segreto, ma in realtà non c’è. Sicuramente la passione di giocare a calcio, di fare questo sport e di viverlo è ancora tanta”.

Tante le maglie indossate e molti i ricordi con ognuna di esse. Emozioni che Simone Pesce ha provato a raccontare con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: gli esordi con il Latina Calcio, i trascorsi con Ascoli e Torres, il gol con il Catania nel derby contro il Palermo, i duelli con Van Bommel, Ibrahimovic e Klose in Serie A con la maglia del Novara, la vittoria del campionato di Serie C con la Cremonese e le stagioni con la Feralpisalò fino a oggi con addosso i colori rossoblù del Lumezzane di cui è diventato una bandiera.