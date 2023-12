Il Lumezzane ferma il Padova. All’Euganeo finisce 1-1

A distanza di tre giorni il Lumezzane torna ad affrontare il Padova dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia stadio. Lo stadio è sempre l’Euganeo, ma stavolta la squadra di mister Franzini conquista un preziosissimo punto al termine di una prestazione da grande squadra. Alla rete in avvio di Capelli ha risposto Marco Moscati con il suo primo centro in maglia rossoblù.

La cronaca

I ritmi della gara sono subiti elevati con le squadre che si affrontano a viso aperto e senza timore. Dopo soli sei minuti è il Padova a sbloccare la partita: Capelli punta Moscati sul limite destro dell’area di rigore e calcia trovando la deviazione del numero 7 rossoblù che disegna una traiettoria beffarda che si insacca sul secondo palo.

Il gol genera entusiasmo ai padroni di casa che insistono e al 12’ sfiorano il raddoppio con Liguori, ma Filigheddu è provvidenziale a salvare la porta con un grande intervento. Con il passare dei minuti il Lumezzane riordina le idee e inizia a guadagnare metri di campo sfruttando le corsie laterali. Grazie all’ottimo lavoro di Gerbi e Spini arriva il gol del pareggio rossoblù: Spini imbuca per Gerbi, l’attaccante addomestica il pallone e appoggia a Calì che appena dentro l’area è bravissimo nel temporeggiare e aspettare l’arrivo di Moscati che, con un destro di prima intenzione, mette dentro l’1-1.

L’inerzia della partita cambia e dopo il pareggio sono i valgobbini a mettere in apprensione il Padova costretto a difendersi. Moscati prima e Cannavò poi sfiorano il gol del sorpasso, ma il punteggio non cambia e le due squadre vanno al riposo sull’1-1.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo con i padroni di casa più vivaci. Sono infatti i biancoscudati ad andare vicini al gol 57’ con Bortolussi ma la sua conclusione a botta sicura è respinta dal compagno Villa. Tre minuti più tardi Bortolussi serve un ottimo pallone a Fusi che però si fa ipnotizzare da Filigheddu calciando debolmente verso in porta. Al 71’ Delli Carri tenta la conclusione di potenza dalla distanza, ma l’estremo difensore rossoblù è ben posizionato e para senza difficoltà. La formazione di mister Franzini si difende con ordine e attacca in contropiede come in occasione della ripartenza di Gerbi che però non concretizza proprio sul più bello. Le due squadre giocano a viso aperto con il Padova che prova a sfruttare la spinta del proprio pubblico, ma la difesa guidata da Pisano non commette sbavature e conquista un punto molto importante contro una squadra attrezzata per il salto di categoria nonché attuale seconda forza del campionato.

I rossoblù salgono così a quota 19 punti a più 2 sulla zona play out. Venerdì 8 dicembre il Lumezzane tornerà in campo allo stadio “Tullio Saleri” per ospitare la Pro Sesto.

L’intervista post partita

Al termine dell’incontro ha parlato il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini. Queste le sue parole:

“La partita è stata molto simile a quella di giovedì, ma oggi abbiamo avuto più attenzione e subito meno rischi. Essere sotto 1-0 dopo pochi minuti non è stato semplice, ma la voglia di fare punti ha fatto la differenza. Dopo sconfitte come Vicenza e Trieste era ora di fare risultato su campi importanti. Gerbi oggi ha fatto una partita eccezionale, per noi è determinante che lui faccia giocate decisive come quella fatta sul gol”.

Il tabellino

PADOVA - LUMEZZANE 1-1

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli (85’ Kirwan); Capelli, Fusi, Radrezza (85’ Dezi), Varas, Villa (72’ Favale); Liguori (72’ Palombi), Bortolussi A disposizione: Zanellati, Rossi, Perrotta, Bianchi, Granata, Calabrese, Toldo Allenatore: Torrente.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi (65’ Righetti); Calì, Pesce, Moscati (80’ Ilari); Spini, Gerbi, Cannavò (65’ Kolaj) A disposizione: Greco, Galeotti, Taugourdeau, Pogliano, Malotti, Capelli, Basso Ricci, Poledri Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Pilleri di Cagliari.

RETI: 6’ Capelli - 27’ Moscati.

AMMONITI: Liguori, Fusi - Regazzetti, Calì, Moscati.

NOTE: Recuperi: 1’ - 4’.