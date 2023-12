In dieci uomini, il Lumezzane supera l’Albinoleffe

Vittoria preziosa del Lumezzane che al “Tullio Saleri” ha superato l’Albinoleffe con il punteggio di 3-1 al termine di un’ottima prestazione corale.

A firmare il successo rossoblù le reti di Gerbi, Pisano e Calì.

La partita

L’avvio di gara è favorevole e agli orobici pericolosi dopo solo tre minuti con una conclusione da fuori di Zoma controllata in due tempi da Filigheddu. L’Albinoleffe torna a farsi vedere al 23’ con Toccafondi che però spreca il cross di Piccoli calciando alto. Passano tre minuti e la formazione bergamasca crea l’occasione migliore della partita: un errore di Pesce apre la corsia centrale del campo ad Arrighini che però si fa ipnotizzare da un ottimo Filigheddu. La palla finisce poi a Zoma che calcia di prima intenzione, ma Dalmazzi è provvidenziale a salvare sulla linea. Superata la prima mezz’ora, il Lume comincia a macinare e al 42’ apre le marcature: Pisano dal limite dell’area raccoglie una respinta della difesa e in acrobazia disegna una traiettoria perfetta che Gerbi deve solamente spingere in rete di testa per il suo terzo centro stagionale.

Nel secondo tempo è ancora l’Albinoleffe a iniziare meglio e a rendersi pericolosa dopo soli cinque minuti, ma un super Filigheddu chiude lo specchio della porta a Zoma. Calì prova a scuotere i rossoblù con un tiro dalla distanza, ma al 68’ l’arbitro concede un calcio di rigore agli orobici per presunto fallo di mano di Parodi. Dagli undici metri sì presenta Arrighini che prima si fa parare il tiro da Filigheddu, ma sulla respinta non sbaglia e fa uno pari.

Per il Lumezzane la situazione si complica pochi minuti dopo quando Cannavò rimedia un’espulsione diretta lasciando la squadra con un uomo in meno. I rossoblù, però, non accusano il colpo e con caparbietà si riportano in vantaggio a tre minuti dalla fine: palla al centro di Malotti e gran colpo di testa di Pisano che gonfia la rete.

Il minimo scarto non basta ai ragazzi di mister Franzini che mettono in cassaforte la partita nel recupero con Calì.

Tre punti importanti per il Lumezzane che chiude il 2023 con una vittoria e in classifica agguanta proprio l’Albinoleffe salendo a quota 25 punti.

Il tabellino

LUMEZZANE - ALBINOLEFFE 3-1

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Calì, Pesce (28’ Taugourdeau), Ilari; Spini (72’ Malotti), Gerbi (83’ Pogliano), Capelli (72’ Cannavò) A disposizione: Greco, Galeotti, Filippini, Basso Ricci, Poledri, Kolaj Allenatore: Franzini.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Milesi, Gelli, Marchetti; Gusu (17’ Toccafondi), Muzio (88’ Carletti), Gatti (59’ Zanini), Agostinelli, Piccoli; Zoma, Arrighini A disposizione: Pratelli, Moleri, Bettoni, Pala, Malanchini, Zambelli, Marchesini, Toma Allenatore: Lopez.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria.

RETI: 42’ Gerbi, 86’ Pisano, 95’ Calì - 68’ Arrighini.

AMMONITI: Ilari - Milesi, Gelli.

ESPULSO: Cannavò.

NOTE: Recupero: 5’ - 5’.