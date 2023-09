Prima vittoria in Serie B per la Feralpisalò. Lecco sconfitto 2-1

Giornata da ricordare per la Feralpisalò che nel turno infrasettimanale ha conquistato la prima storica vittoria in Serie B. Allo stadio “Rigamonti-Ceppi” i Leoni del Garda si sono imposti di misura battendo il Lecco con il punteggio di 2-1 grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Balestrero e Felici. I verdeblù superano in classifica proprio gli avversari di giornata e abbandonano anche l’ultimo posto in classifica.

Nel primo tempo la partita è equilibrata e per assistere alla prima occasione occorre attendere il quarto d’ora: Kourfalidis serve Felici che riceve in area e va al tiro, ma la palla finisce sulla rete esterna. Felici è senza dubbio il più vivace e alla mezz’ora ha due nuove occasioni che però sfumano: sulla prima è decisivo l’intervento di Saracco, mentre sulla seconda il suo tiro manca di forza. La risposta del Lecco arriva soltanto allo scadere della prima frazione: sponda aerea di Lepore e incornata di Ionita che da pochi passi non trova lo specchio della porta.

Nel secondo tempo la partita si accende immediatamente con il vantaggio della Feralpisalò firmato da Balestrero: azione insistita dei gardesani, mischia in area, Parigini recupera palla e serve il capitano verdeblù che da posizione centrale non sbaglia.

Nemmeno un giro di lancette e il Lecco ristabilisce la parità: calcio d’angolo di Lepore e colpo di testa vincente di Buso che fa uno pari.

La squadra di mister Vecchi non ci sta e dopo due minuti si riporta in vantaggio: Felici dialoga alla perfezione con Martella, salta due avversari e con un destro perfetto batte un incolpevole Sarraco.

La Feralpisalò lotta con il cuore e con i denti a difesa del risultato che il Lecco prova a insidiare, specialmente nei minuti finali, ma la difesa gardesana regge l’onda d’urto fino al triplice fischio.

Grande prestazione e vittoria importante per i Leoni del Garda che sabato 30 settembre torneranno in campo allo stadio “Garilli” di Piacenza per ospitare lo Spezia.

IL TABELLINO

LECCO - FERALPISALÒ 1-2

LECCO (3-5-2): Saracco; Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti (46’ Giudici), Ionita (68’ Eusepi), Galli (72’ Degli Innocenti), Crociata (58’ Sersanti), Lepore; Novakovich, Di Stefano (46’ Buso). A disposizione: Bonadeo, Celjak, Bianconi, Tenkorang, Pinzauti, Donati, Lemmens. Allenatore: Foschi.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli,Pilati, Martella; Kourfalidis (65’ Zennaro), Fiordilino (88’ Bacchetti), Balestrero; Compagnon (46’ Parigini) La Mantia (65’ Butic), Felici (88' Di Molfetta). A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Severino di Campobasso; Garzelli di Livorno.

RETI: 52’ Buso - 51 Balestrero, 54’ Felici.

AMMONITI: Marrone, Degli Innocenti - Balestrero, Cepittelli, Pizzignacco.

NOTE: Calci d'angolo 4-1. Recupero: 2’-7’.