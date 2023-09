Lecco-Feralpisalò: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 18:15

Squadra in casa

Alle 18:15 i Leoni del Garda scenderanno in campo allo stadio “Rigamonti-Ceppi” per affrontare il Lecco, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B.

Dal primo minuto torna titolare Felici insieme a Compagnon e La Mantia.

A dirigere l’incontro sarà il signor Daniele Rutella della sezione di Enna. Gli assistenti saranno i signori Antonio Severino della sezione di Campobasso e Dario Garzelli della sezione di Livorno, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone.

Le formazioni ufficiali:

LECCO: Saracco, Battistini, Caporale, Crociata, Ionita, Lepore, Marrone, Guglielmotti, Di Stefano, Novakovich, Galli. A disposizione: Bonadeo, Celjak, Degli Innocenti, Bianconi, Giudici, Sersanti, Eusepi, Tenkorang, Pinzauti, Donati, Lemmens, Buso. Allenatore: Foschi.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Balestrero, Compagnon, Fiordilino, Pilati, Ceppitelli, Kourfalidis, Martella, La Mantia, Letizia, Felici. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Bacchetti, Butic, Di Molfetta, Zennaro, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Parigini, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.