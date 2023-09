Lecco-Feralpisalò, le parole pre partita del tecnico di Stefano Vecchi

Martedì 26 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 18:15 allo stadio “Rigamonti-Ceppi” per affrontare il Lecco, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente, i lariani hanno pareggiato contro il Modena salendo a quota un punto in classifica come la Feralpisalò che invece è reduce dalla sconfitta di misura contro il Pisa.

Al termine dell’allenamento di rifinitura svoltosi questa mattina sul campo del centro sportivo “Mario Rigamonti” di Salò, il tecnico Stefano Vecchi ha parlato alla stampa.

Queste le sue parole rilasciate alla viglia della partita:

“Sta mancando un po' troppo il risultato, abbiamo raccolto poco rispetto a quello che abbiamo fatto vedere e per quello che i ragazzi stanno dando in questa stagione. Il Lecco lo conosciamo, è una squadra tosta che ti mette a dura prova e dobbiamo essere bravi noi ad interpretarla nel modo giusto e dare continuità alle prestazioni fatte in queste ultime due gare”.