Finisce 0 a 0 la sfida tra Vobarno e Rovato in Eccellenza

L’unico pareggio a reti inviolate della quarta giornata del campionato Eccellenza è quello maturato nella sfida tra Vobarno e Rovato Calcio. La gara, arbitrata dal signor Serani con il supporto degli assistenti Mapelli e Molino, è finita senza particolari sussulti. Non sono mancate però un paio di occasioni da gol per il Rovato, con il portiere del Vobarno bravo a tenere il risultato sullo 0 a 0. Allo scadere dei 90’ è invece il Vobarno ad avere la vera palla gol della partita: un errore in fase di disimpegno del Rovato permette all’attaccante avversario di trovarsi solo davanti al portiere. Complice probabilmente anche la stanchezza, l’attaccante non mostra troppa lucidità e la sfera si spegne sopra la traversa.

Il pareggio permette ad entrambe le squadre di mantenere a 0 la casellina delle sconfitte stagionali. Il Vobarno, infatti, ha maturato due vittorie ed un pareggio nelle precedenti sfide, il Rovato invece due vittorie ed un pareggio casalingo.

Gli uomini di mister Guerra, allenatore del Vobarno, incontreranno in trasferta il Castiglione, la gara è in programma il prossimo 17 ottobre ed il fischio d’inizio è fissato alle ore 15.30. I futuri avversari invece non vengono da un periodo altrettanto positivo: nell’ultima giornata hanno perso per 4 reti a 1 contro l’Atletico Castegnato, match che unito ai due pareggi ed una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato portano la squadra ancora a caccia della prima vittoria stagionale.