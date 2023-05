Feralpisalò vs Reggiana: le dichiarazioni del mister Stefano Vecchi

Serie C

FeralpiSalò

I leoni del Garda si apprestano a salutare la stagione 2022-23 davanti al proprio pubblico di Salò in occasione della seconda giornata della Supercoppa di Lega Pro in programma sabato 6 maggio alle ore 18 contro la Reggiana.

Per i leoni del Garda, però, non sarà soltanto una giornata di festa, lo sa bene il tecnico verdeblù Stefano Vecchi che alla vigilia dell’ultima partita della stagione contro la Reggiana ha parlato così:

“Domani ci aspetta una gara importante, contro una squadra preparata. Una vittoria ci darebbe l’opportunità di continuare la nostra corsa in questo mini torneo. Siamo molto contenti della nostra stagione, vogliamo chiuderla al meglio. Domani ci aspetta anche una grande festa, insieme alla Primavera e al nostro Settore Giovanile, il modo giusto per concludere la stagione”.

I precedenti ufficiali fra le due squadre a Salò sono 8: a bilancio 4 vittorie gardesane (ultima 1-0 nei playoff di C 2021/22), 3 pareggi (ultimo 1-1 nella C 2019/20) ed 1 successo emiliano (3-2 all’overtime nella coppa Italia “dei grandi” 2016/17). Sulle sponde del Garda tornerà Aimo Diana, attuale mister degli emiliani, che proprio con la Feralpisalò fece il suo esordio da allenatore tra i professionisti dal novembre 2015 al giugno 2016 collezionando 11 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte in 26 partite ufficiali.