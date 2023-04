Feralpisalò vs Pro Sesto: le dichiarazioni del post partita

È un dolcissimo post partita per la Feralpisalò che ha salutata nel migliore dei modi il campionato di Serie C vincendo per 2 a 1 contro la Pro Sesto davanti al proprio pubblico.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti nel postmatch dell’ultima partita di campionato.

Mister Stefano Vecchi: “Abbiamo concluso in bellezza, anche con il record di punti. Siamo molto contenti e anche oggi abbiamo dimostrato il grande gruppo che siamo. Tutto è andato perfettamente nell’ultimo giorno del nostro Capitano: è la giusta conclusione per la sua carriera. Un grande uomo dentro e fuori dal campo e sono sicuro avrà una grande carriera anche dopo”.

Karlo Buti?: “Sono molto contento per il gol e per la vittoria di squadra. La dedica speciale del mio gol va al nostro capitano Elia Legati, abbiamo concluso nel migliore dei modi. Questo è un grande gruppo, probabilmente il migliore che io abbia mai trovato e sono felice di farne parte”.

Simone Guerra: “Sono molto contento di aver chiuso la stagione in doppia cifra. Abbiamo dato dimostrazione anche oggi del grande gruppo che siamo. Sono felice per Elia, si meritava questa festa. Fa male, perché per me lui è più di un semplice compagno di squadra, è un amico, ma sono sicuro che avrà una carriera strepitosa anche da dirigente. Ha sempre portato nello spogliatoio i suoi grandi valori ed è merito suo se siamo qui oggi”.