Feralpisalò, navette gratuite per assistere alla partita con il Pisa

Dopo lo sfogo di domenica sera per il trattamento impari degli arbitri e per il poco attaccamento della città di Salò alla squadra, il presidente Giuseppe Pasini è passato all’azione promuovendo un’iniziativa importante per sostenere i Leoni del Garda di mister Vecchi.

In occasione del prossimo incontro di sabato 23 settembre contro il Pisa, il club gardesano metterà a disposizione delle navette gratuite per raggiungere lo stadio “Garilli” di Piacenza.

Queste le informazioni utili per chi volesse sostenere la Feralpisalò al suo primo storico campionato di Serie B:

Partenza: sabato 23 settembre ore 11 dal parcheggio del Carrefour di Cunettone di Salò, arrivo previsto a Piacenza per le 13.

Ritorno: ore 16:15 dallo stadio Garilli di Piacenza, arrivo alle ore 18:15 al parcheggio del Carrefour di Cunettone di Salò.

Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione. Le prenotazioni sono aperte da oggi, martedì 19 settembre, fino alle ore 19 di venerdì 22 settembre presso la bocciofila di Salò.

Al momento della prenotazione sarà richiesta una cauzione di 10€ per riservare il proprio posto, che verrà poi restituita sabato durante il viaggio. Disponibilità fino ad esaurimento posti.