Feralpisalò-Palermo | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio strappato in extremis e in nove giocatori contro la Reggiana, la Feralpisalò torna al “Garilli” di Piacenza dove ospiterà il Palermo del mister Corini.

Pre partita e precedenti

I rosanero di presentano alla sfida reduci dalla vittoria per 3-0 conquistata lo scorso turno contro il Bari. Il Palermo ha vinto l’unico precedente giocato contro la Feralpisalò in Serie B (3-0 nella gara di andata di questo campionato grazie alle reti di Insigne, Štulac e Di Francesco). La Feralpisalò, che ha vinto le ultime due gare interne contro Catanzaro e Lecco, è rimasta imbattuta nelle ultime tre partite giocate in Serie B (2 vittorie e 1 pareggio) e potrebbe collezionare quattro incontri di fila senza sconfitta per la prima volta nella sua storia nella serie cadetta.

Dove vederla

Feralpisalò-Palermo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia. Centrocampisti: 8 Balestrero, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 10 Di Molfetta, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 25 Sau, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli. Non disponibili: Carraro, Giudici e Voltan. Squalificati: Buti? e Fiordilino.

Le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Hergheligiu, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Corini.