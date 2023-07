Feralpisalò, Luca Ceppitelli è un nuovo giocatore verdeblù

Innesto di spessore per la Feralpisalò che raggiunto l’accordo con il difensore classe 1989 Luca Ceppitelli. Ex capitano del Cagliari, nella scorsa stagione Ceppitelli ha collezionato 22 presenze con i sardi conquistando anche la promozione in Sserie A grazie alla vittoria sul Lecce in finale play off.

Ceppitelli arriva sul Garda a titolo definitivo e rimarrà legato ai colori verdeblù fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo fino al 2025.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Luca Ceppitelli ai canali ufficiali del club, a margine della firma contrattuale che lo porterà a vestire la maglia verdeblù nella prossima stagione:

“Sono in un club che ha confermato tutte le mie aspettative: serietà, preparazione, professionalità. In soli 14 anni si è raggiunto un traguardo importantissimo e questo dimostra anche ambizione e programmazione. Quindi sono davvero felice e orgoglioso di essere qui. Porterò la mia esperienza, ma con umiltà. Tutti mi hanno parlato benissimo del gruppo che ha vinto un campionato difficilissimo come quello della C nella passata stagione e credo che la chiave sia assolutamente quella anche in B, a maggior ragione in B, campionato difficile che conosco bene.

Marco Sau? È uno dei miei migliori amici, ritrovarlo qui ha pesato sulla scelta anche perché è stato il primo a parlarmi benissimo del Club. Poter contare inoltre su una figura come Elia Legati, storico capitano verdeblù, non può che aiutare tutti ad avere ancora più coesione per raggiungere il nostro obiettivo. Darò il massimo e insieme ai miei compagni daremo tutto per i Leoni del Garda”.