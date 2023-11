Feralpisalò, incetta di premi al Gran Galà del Calcio Italiano

Feralpisalò protagonista al “Gran Galà del Calcio - Italian Football Awards”. Il club gardesano, infatti, è stato uno dei più premiati alla dodicesima edizione della prestigiosa rassegna ideata dal giornalista Donato Alfani. Ben nove i premi ritirati dai Leoni del Garda dopo la grande stagione 2022/2023 culminata con la storica promozione in Serie B.

Tutti i premi

Giuseppe Pasini: Miglior Presidente Serie C - Girone A

Feralpisalò: Miglior squadra Serie C - Girone A

Andrea Ferretti: Miglior Direttore Sportivo - Girone A

Matteo Oxilia: Miglior Addetto Stampa - Girone A

Semuel Pizzignacco: Miglior portiere Serie C - Girone A

Alessandro Pilati: Miglior difensore Serie C - Girone A

Davide Balestrero: Miglior centrocampista Serie C - Girone A

Federico Carraro: Miglior centrocampista centrale Top 11 Serie C - Girone A

Stefano Vecchi: Miglior allenatore Serie C - Girone A