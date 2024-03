Feralpisalò, il presidente Pasini sulla vetta del Piccolo Cervino in ricordo dell’amico Antonio

Le promesse si mantengono, ancor più quelle fatte agli amici. E Antonio Granti, prematuramente scomparso lo scorso 2 marzo, era proprio questo per Giuseppe Pasini: un grande amico.

Il Presidente della Feralpisalò aveva fatto una promessa al suo caro amico Antonio Granti e lo scorso fine settimana l’ha mantenuta portando il loro legame fino a 3.889 metri, sul Piccolo Cervino, in Svizzera.

Avrebbero dovuto andarci insieme, da veri amanti della montagna e della neve. Così, accompagnato da Luigi Salvini (membro del Cda verdeblù e sponsor) e Sebastiano Chiodaroli il presidente Pasini è salito in vetta con una sciarpa verdeblù dedicata proprio all’amico Antonio.

“Gli avevo detto che saremo venuti in questo splendido posto insieme - le parole del Presidente Pasini. Purtroppo la vita ha deciso altro. Ma una promessa ad un amico va mantenuta e quindi siamo saliti in vetta per ricordare il nostro Antonio”.