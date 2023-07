Feralpisalò, dalla Fiorentina arriva Gabriele Ferrarini

La Feralpisalò ha annunciato di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina, le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Ferrarini. Il difensore classe 2000, che vanta oltre 40 presenze in Serie B con le maglie di Perugia e Venezia, ha sottoscritto un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto e contro riscatto.

Queste le prime parole di Gabriele Ferrarini dopo la firma con i Leoni del Garda:

"Sono molto contento per questa nuova esperienza. Lo scorso anno ho avuto delle difficoltà, ma sono qui per ripartire. Ho già un pochino di esperienza in Serie B e penso possa aiutare me e i miei compagni. Sono carico per iniziare e non vedo l'ora di mettermi a disposizione per questa maglia".