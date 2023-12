Feralpisalò-Cittadella | I convocati e le dichiarazioni del tecnico Zaffaroni

Squadra in casa

La Feralpisalò dopo la sconfitta di Como aspetta al Garilli il Cittadella. Un match, quello valido per la 15ª giornata di Serie BKT, che è anche l'occasione per mettere in cascina punti preziosi e iniziare al meglio il mese di dicembre.

Nel corso della conferenza stampa pre partita, mister Zaffaroni ha presentato così i temi della gara.

Gli avversari

"Sicuramente il Cittadella è una realtà importante e consolidata del panorama calcistico. Sono molti anni che lavorano in una certa maniera creando un calcio sostenibile, prendendo dei ragazzi e facendoli crescere valorizzandoli".

I giocatori del Cittadella

"Quello che emerge vedendo le partite del Cittadella è la coesione, l'idea comune portata avanti nel tempo. Sono una squadra che lavora insieme in tutte le fasi e hanno dei giocatori che lavorano per la squadra, il collettivo rende questa squadra forte e che gli permette di fare ogni anno un ottimo campionato".

L’importanza di tornare alla vittoria e centrare la prima gioia casalinga

"Certamente noi dobbiamo continuare a dare dei segnali di continuità da un punto di vista della prestazione e secondo me nelle ultime tre gare con Cosenza, Bari e Como questa continuità di prestazioni l'abbiamo dimostrata. Certamente all'interno di queste ci sono stati sia errori sia cose positive ma ogni settimana che passa dobbiamo cercare di eliminare qualche errore e aggiungere cose positive.

Sarebbe importantissimo perchè darebbe un'iniezione di fiducia notevole. Sappiamo che giocheremo contro una squadra con certe caratteristiche e per fare un risultato importante dovremo fare una prestazione di altissimo livello".

Gli infortunati

"Sono indisponibili Bacchetti, Carraro, Ferrarini e Pilati. Quelli rientrati da poco stanno entrando sempre di più in condizione".

L’approccio alla partita

"L'approccio secondo me si deve allenare attraverso l'abitudine ad entrare nella maniera giusta dentro ogni situazione, dall'allenamento alla partita. Al di là delle paure e dei confronti con le altre squadre. E noi è su questo che dobbiamo lavorare".

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri:1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe.

Difensori: 3 Tonetto, 23 Ceppitelli, 31 Camporese, 66 Bergonzi, 87 Martella.

Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli.

Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Da Cruz, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Diffidati: Fiordilino.

Non disponibili: Ferrarini, Bacchetti, Voltan, Pilati, Carraro.

Squalificato: Letizia.

Gjyla e Pacurar saranno aggregati alla Primavera.