Feralpisalò-Bari, il pre partita: convocati e dichiarazioni del tecnico Zaffaroni

Di nuovo al Garilli, dopo il pareggio a Cosenza. La 13ª giornata di Serie BKT, in programma sabato 11 novembre alle ore 14, propone ai verdeblù la sfida interna al Bari, che porta con sé una serie di 5 risultati utili consecutivi. Mister Zaffaroni ha presentato i temi della gara in conferenza stampa allo stadio Turina:

Il focus

"Sarà fondamentale riuscire a fare risultato. Come abbiamo sempre detto è la medicina migliore. Arriviamo a questa partita dopo una buona partita a Cosenza, e anche adesso dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per cercare di fare una prestazione solida e caratteriale perché giochiamo contro una squadra importante".

Il Bari

"È una squadra che nelle ultime domeniche ha fatto due vittorie importanti vincendo con Brescia ed Ascoli. È un gruppo importante che ha cambiato allenatore ma ha comunque mantenuto equilibri di squadra e ha individualità importanti".

Il modulo

"In questo momento non abbiamo ancora tutte le carte da giocare, quindi è logico che dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Il discorso tattico andrà di pari passo con i recuperi che faremo".

Miglioramenti

"Stiamo facendo un percorso. Stiamo lavorando molto sui momenti della partita, sul non mollare, sul capire che all'interno della gara ci sono tante partite e bisogna essere in grado di leggere le varie situazioni".

La gara

"Mi aspetto una gara dove ci sarà da combattere e lottare su tutti i palloni. Ci sono tanti giocatori individualmente molto bravi, sono calciatori con grandi qualità dal punto di vista individuale e bisogna essere bravi a limitarli e controbatterli con quelle che sono le nostre armi. Dovremo lottare molto perché il Bari è una squadra forte".

Butic

"Butic ha un aspetto fisico da migliorare perché non sempre può allenarsi con continuità durante la settimana. Poi comunque è a disposizione la domenica e per noi è senza dubbio un giocatore importante".

Zennaro

"Su Zennaro punto molto, è uno di quegli elementi molto importanti per questa squadra, ha qualità e corsa. È un ragazzo giovane che può crescere tanto".

Parigini

"Questa settimana si è allenato con continuità, che è quello di cui ha bisogno per acquisire e mettere in mostra le sue qualità. Bisogna arrivare in modo graduale ad una condizione che gli consenta di mettere in campo il meglio".

Gara spartiacque

"Più che gara spartiacque, la definirei una gara in cui la squadra deve dimostrare che con le difficoltà del momento riuscirà a tirare fuori una prestazione di alto livello".

Sui tifosi

"Sappiamo che i nostri tifosi ci sostengono. Non dobbiamo fare paragoni con le altre realtà anche solo per le dimensioni del bacino di riferimento. Siamo soddisfatti del sostegno che abbiamo, siamo noi come squadra che però dobbiamo dimostrare settimanalmente di meritarci questo affetto".

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termina dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

Difensori: 2 Ferrarini, 4 Pacurar, 23 Ceppitelli, 31 Camporese, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia; Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 99 Pietrelli; Attaccanti: 9 Buti?, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 7 Voltan, 10 Di Molfetta, 11 Da Cruz, 19 Pilati, 21 Carraro, 39 Kourfalidis.