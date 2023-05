Femminile: vittoria esterna per il Lumezzane

Con un gol per tempo il Lumezzane supera il Villorba, consolida il terzo posto e accorcia in classifica sul Meran Women che ha fermato il Bologna sul due pari e ora dista un solo punto quando mancano novanta minuti al termine della stagione.

Buon avvio di gara per le rossoblù pericolose già dopo otto minuti con Scarpellini che riceve da Daleszczyk e calcia in porta testando i riflessi di Donadel. Il Villorba si difende e alla mezz’ora l’estremo difensore è chiamato ancora a difendere il risultato chiudendo la propria porta a Velati lanciata in area. Il gol è però nell’aria e arriva pochi minuti più tardi: Velati muove palla sulla destra, si accentra e serve Asperti che in area controlla bene e supera Donadel portando in vantaggio il Lume.

Nella ripresa è sempre la formazione di mister Mazza a dominare il gioco e al 57’ allunga le distanze: serpentina di Velati che entra in area, ma viene atterrata fallosamente procurandosi un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Picchi che con freddezza realizza il due a zero. Le rossoblù insistono trascinate da una scatenata Velati che semina il panico nella difesa avversaria e con un passaggio perfetto manda in porta Zappa, ma Donadel è attenta a chiudere in uscita. A dieci minuti dal termine il Lumezzane sfiora il terzo gol con Asperti che da sola davanti al portiere calcia sulla parte alta della traversa.

Domenica 28 maggio il Lumezzane giocherà l’ultima partita della stagione contro la Sambenedettese tra le mura amiche dello stadio “Tullio Saleri”. Ancora 90 minuti per provare a raggiungere il secondo posto attualmente occupato dal Meran Women impegnato in trasferta sul campo del Padova.

IL TABELLINO

VILLORBA CALCIO - LUMEZZANE 0-2

VILLORBA CALCIO: Donadel, Morettin, Zilli, Sandi, Bassani, Pivetta, Foltran (62’ Pistis), Coletto (46’ Peron), Rossi (72’ Ghezze), De Martin (81’ Feltrin), Granello (55’ Mella). A disposizione: Manente, Trevisiol. Allenatore: Carniato.

LUMEZZANE: Boanda, Zavarese (46’ Freddi), Sardi De Letto, Daleszczyk, Belotti, Canobbio, Camilla Ronca (62’ Picchi), Zappa (79’ Salimbeni), Asperti, Scarpellini (64’ Paris), Velati (64’ Valesi). A disposizione: Cancarini, Forelli, Brocchetti. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Borghi di Modena.

ASSISTENTI: Sadikaj di Mestre; Fortugno di Mestre.

RETI: 34' Asperti, 57’ rig. Picchi.