A dirigere Lumezzane-Orvieto, sfida valida per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 23 a allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane sarà il signor Luigi Scicolone della sezione di San Donà di Piave.

Gli assistenti saranno i signori Daniele Milani e Daniele Milani, entrambi della sezione di Bergamo.