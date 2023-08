Femminile: sorteggiati i calendari di Serie B e Serie C

Sono stati ufficializzati i calendari relativi ai campionati di Serie B e Serie C Femminile che vedono ai nastri di partenza il Brescia in B e il Lumezzane in C.

Entrambe le squadre inizieranno il loro cammino in casa: domenica 17 settembre le Leonesse ospiteranno al Centro Sportivo Rigamonti il Tavagnacco, mentre le rossoblù ospiteranno, con una settimana d’anticipo, lo Spezia Women. La prima trasferta per le biancoblù sarà in terra emiliana sul campo del Cesena, meno chilometri per il Lume che invece affronterà il Real Meda.

SERIE B FEMMINILE - PRIMA GIORNATA (domenica 17 settembre)

Brescia CF - Tavagnacco

Arezzo - Ravenna W.

Genoa - H&D Chievo Women

Hellas Verona - Lazio

Parma - Cesena

Res Women - Pavia Academy

San Marino A. - Bologna

Ternana W. - Freedom

SERIE C FEMMINILE - PRIMA GIORNATA (domenica 10 settembre)

Lumezzane - Spezia

Accademia Calcio Vittuone - Monterosso

Angelo Baiardo - Pro Sesto

Azalee Solbiatese - Moncalieri Calcio

Independiente Ivrea - Real Meda

Orobica Calcio - Livorno Calcio

Rinascita Doccia - Roma Calcio Femminile

Tharros - Caprera