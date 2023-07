Ci sarà anche Cher Ndour con la maglia azzurra della nazionale agli Europei Under 19 che inizieranno oggi, lunedì 3 luglio, a Malta.

Cresciuto in via Milano e all’oratorio cittadino di Fiumicello, il giovane talento nostrano sogna di giocare i mondiali 2026 con la nazionale maggiore. Attualmente in forza al Benfica, Ndour è prossimo al trasferimento ai campioni di Francia del Paris Saint-Germain. Dopo la conquista della Youth League e del titolo Intercontinentale U20 con il club lusitano, il talento made in Brescia è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con la nazionale di categoria.

Gli Azzurrini debutteranno oggi alle 21 contro i padroni di casa di Malta, giovedì 6 affronteranno il Portogallo e domenica 9 luglio sfideranno la Polonia per l'ultima partita. del girone. Le semifinali, invece, sono in programma giovedì 13 mentre la finale si giocherà domenica 16 alle ore 21 al National Stadium di Ta'Qali.

Fonte immagine: profilo Instagram di Cher Ndour.