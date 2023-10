Eccellenza: Rovato in campo nell’anticipo del sabato. L’Ospitaletto ospita l’Orceana

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Il campionato di Eccellenza è giunto alla nona giornata del campionato. Il turno si apre con tre anticipi Scanzorosciate-Rovato, Forza e Costanza-Pradalunghese e Casazza-Falco. Domenica 22, invece, le due capolista Ospitaletto e Castiglione sfideranno rispettivamente Orceana e Ciliverghe. La Pavonese sarà di scena in trasferta contro la Castellana, mentre il Carpenedolo ospiterà la Vertovese per riscattare la sconfitta subita lo scorso turno. Impegni casalinghi, infine, per Bedizzolese e Darfo Boario contro Atletico Cortefranca e Cazzagobornato.

Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Scanzorosciate - Rovato (sabato 28 ottobre)

(Arbitro: Enrico Pappalardo di Crema; Assistente 1: Niccolo Cantile di Treviglio; Assistente 2: Elpidio Chiariello di Legnano)

Forza e Costanza - Pradalunghese (sabato 28 ottobre)

(Arbitro: Andrea Cotti Cottini di Lovere; Assistente 1: Valentino Marini di Brescia; Assistente 2: Sara Capelli)

Casazza - Falco (sabato 28 ottobre)

(Arbitro: Alessandro Cisternini di Seregno; Assistente 1: Erind Alimani di Legnano; Assistente 2: Andrea Lufi di Lodi)

Carpenedolo - Vertovese

(Arbitro: Edoardo Bertin di Como; Assistente 1: Matteo Maria Orsogna di Milano; Assistente 2: Marco Cogrossi di Cremona)

Bedizzolese - Atletico Cortefranca

(Arbitro: Mauro Tomei di Sapri; Assistente 1: Giovanni Nanfa di Seregno; Assistente 2: Miki Ravelli di Bergamo)

Castellana - Pavonese

(Arbitro: Lorenzo Savoldi di Bergamo; Assistente 1: Vincenzo Manno di Milano; Assistente 2: Giacomo Di Trani di Pavia)

Castiglione - Ciliverghe

(Arbitro: Gabriele Framba di Torino; Assistente 1: Leonardo Moscolari di Bergamo; Assistente 2: Matteo Chiaro di Busto Arsizio)

Darfo Boario - Cazzagobornato

(Arbitro: Ferdinando Carluccio di L’Aquila; Assistente: Axel Mastroianni di Mantova; Assistente 2: Vincenzo Camporeale di Lodi)

Ospitaletto - Orceana

(Arbitro: Andrea Airaghi Colombo di Legnano; Assistente 1: Gian Marco Mavelli di Cinisello Balsamo; Assistente 2: Giovanni Lo Monaco di Como)