Ribaltone a Carpenedolo: Roberto Inverardi è il nuovo allenatore. Esonerato Nicola Ferrari

Il Carpenedolo ha cambiato guida tecnica. Tutto è accaduto tutto in poche ore, prima con il comunicato di esonero di Nicola Ferrari, poi l’annuncio del nuovo allenatoe individuato nella figura di Roberto Inverardi che ha già sostenuto il primo allenamento con la squadra.

Per l’ormai ex tecnico Ferrari è stata fatale la sconfitta esterna per 3-0 contro il Castiglione, squadra con cui aveva smesso di giocare proprio nella passata stagione. La società bassaiola ha quindi deciso di cambiare guida tecnica affidando la panchina a Roberto Inverardi che già in estate sembrava in procinto di firmare con il club rossonero. Roberto Inverardi ritrova il figlio Simone e il direttore sportivo Gianluigi Gabrieli con cui ha già condiviso tre esperienze: la prima al Valgobbia, poi al Lumezzane e per ultima al Cazzagobornato nella scorsa stagione culminata con l’ottimo piazzamento in zona play off.

Roberto Inverardi esordirà sulla panchina del Carpenedolo domenica 21 gennaio lontano dalle mura amiche contro il Casazza che attualmente si trova appaiato ai bassaioli al dodicesimo posto in classifica a quota 22 punti.

Il comunicato del club

FC Carpenedolo comunica di aver affidato la panchina della Prima Squadra a mister ??????? ?????????.

Il tecnico arriva a Carpenedolo dopo quattro stagioni sulla panchina del Cazzagobornato, che ha lasciato durante la scorsa estate, in precedenza ha allenato anche Rodengo, Lonato e Valgobbiazanano. Da giocatore ha invece legato gran parte della sua carriera al Lumezzane, dove è stato protagonista per diversi campionati in serie C.

La Società dà il benvenuto a Roberto Inverardi augurandogli buon lavoro.