Eccellenza: i risultati di domenica 8 ottobre

La quinta giornata del campionato di Eccellenza è stata aperta dall’anticipo del sabato tra Ciliverghe e Ospitaletto. A conquistare i tre punti in palio sono stati gli orange grazie al gol di Gritti messo a segno al 47’. I gialloblù perso o così la vetta della classifica ai danni della Castellana che guarda tutti dall’alto in solitaria. Trascinata dal bresciano Minelli, la formazione mantovano ha regolato 3-0 l’Atletico Cortefranca portandosi a quota 16 punti. Torna alla vittoria il Carpenedolo che ha superato in trasferta il Falco con un brillante 4-1, vittoria esterna anche per il ritrovato Cazzagobornato che ha superato il Rovato grazie al gol di Scaglia. Bene anche l’Orceana vittoriosa sul Casazza, sconfitta di misura per per il Darfo Boario contro la Pradalunghese. Trasferte amare per Bedizzolese e Pavonese battute rispettivamente da Forza E Costanza e Castiglione. A chiudere la giornata la vittoria esterna dello Scanzorosciate sul campo della Vertovese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Ciliverghe - Ospitaletto (sabato 7 ottobre)

(47’ Gritti)

Bedizzolese - Forza E Costanza 0-2

(Longhi, Bignami)

Pavonese - Castiglione 0-1

(16′ Lauricella N.)

Castellana - Atletico Cortefranca 3-0

(45′ Thai Ba, 84′ 90′ Minelli)

Falco - Carpenedolo 1-4

(30′ Cortinovis - 3′ Aceti, 19′ aut. Adobati, 50′ Inverardi, 93′ Zani)

Pradalunghese - Darfo Boario 1-0

(Ardenghi)

Orceana - Casazza 2-0

(17′ Migliorati, 53′ Iurato)

Rovato - Cazzagobornato 0-1

(Scaglia)

Vertovese - Scanzorosciate 1-2

(Bosis, Capelli)