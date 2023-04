Eccellenza: pareggio tra Bedizzolese e Ospitaletto

È terminato a reti inviolate l’anticipo della trentesima giornata, in programma domenica 23 aprile, tra Bedizzolese e Ospitaletto. La formazione amaranto strappa un punto utile per l’obiettivo salvezza, mentre l’Ospitaletto rallenta in ottica play off. Le due squadre torneranno in campo domenica 16 aprile: la Bedizzolese giocherà in trasferta contro contro la Luisiana, mentre l’Ospitaletto ospiterà il Rovato tra le mura amiche dello stadio “Gino Corioni”.

IL TABELLINO

BEDIZZOLESE-OSPITALETTO 0-0

BEDIZZOLESE: Piccinardi, Gerardini, Capelli, Conforti, Lazzaroni, Fregoni, Ndoci (89’ Taglietti), Ghidini, Omorogieva, Bertoli (82’ Tettamanti), Scidone. A disposizione: Vinci, Mazzurega, Dagani, Rossi, Arrigoni, Agui, Faccioli. Allenatore: Tagliani.

OSPITALETTO: Colleoni, Sorteni, Bianchetti (84’ Forlani), Bertacchi, Broli, Gambarini, Miglio (62’ Lora), Belloni (76’ Angoli), Barwuah, Galelli, Graziano. A disposizione: Dergal, Riboldi, Romano, Vicini, Dell’Orto, Cartella. Allenatore: Espinal.

ARBITRO: Savoldi di Bergamo.

ASSISTENTI: Caccia di Bergamo; Mastroianni di Mantova.

AMMONITI: Ghidini, Rossi - Bianchetti, Bertacchi, Broli, Graziano.