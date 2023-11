Coppa Italia, Pro Palazzolo agli ottavi, Ciliverghe in semifinale

Squadra in casa

Serata di successi per Pro Palazzolo e Ciliverghe che hanno vinto i rispettivi impegni di Coppa Italia. I francoacortini hanno superato 2-1 la Real Calepina staccando il pass per gli ottavi di finale della competizione, mentre i gialloblù ha battuto 2-0 la corazzata Pavia aggiudicandosi la semifinale.

Stagione sin qui molto positiva per Pro Palazzolo e Ciliverghe che oltre alle belle prestazioni in campionato proseguono anche il loro cammino in coppa.

I tabellini

PRO PALAZZOLO - REAL CALEPINA 2-1

PRO PALAZZOLO (3-5-2): Venturelli; Moraschi, Bini, Montesano (62’ Bane); Orlandi, Valtulini, D'Iglio (65’ Gualandris), Mozzanica (78’ Paderno), Agostini; Sparago (82’ Ciccone), Ravasi (57’ Tremolada). A disposizione: Mangiapoco,

Pezzotti, Olivieri. Allenatore: Didu.

REAL CALEPINA (5-3-2): Pisoni; Valli (46’ Castelletto), Gennaio (61’ Inverardi), Vallisa, Costante (69’ Sangiorgi), Ruffini (54’ Zappa); Tosini (54’ Vavassori), Mazzoleni, Gini; Duda, Ekuban. A disposizione: Zerbini, Gardoni, Bonassoli, Polese. Allenatore: Capelli.

ARBITRO: Ella di Milano.

RETI: 41' Sparago, 73’ rig. Mozzanica - 89' Zappa.



CILIVERGHE - PAVIA 2-0

CILIVERGHE (4-3-1-2): Vigilati; Carminati, Belotti, Ondei, Danesi (85’ Boniotti); Torri (82’ Solonaru), Scidone, Bresciani; Tanghetti (73’ Cristini); Minessi (82’ Trovadini), Triglia. A disposizione: Tognazzi, Traina, Nolaschi, Muca, Ardesi. Allenatore: Quartuccio (squalificato, in panchina D'Innocenzi).

PAVIA (4-3-3): Anane; Abba, loance, Concina (76’ Ammirati), Nucera; Tomasini, Facchini (55’ Baggio), Spaneshi; Pace, Antenucci, Panigada (76’ Cristini). A disposizione: Dieni, Alletto, Bertelli, Salvo, Zucchelli, Di Raco. Allenatore: Civierati.

ARBITRO: Zamagna di Saronno.

RETI: 37' Torri, 54’ Belotti.