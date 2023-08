Coppa Italia, il Vicenza chiede il rinvio della partita. La nota della Feralpisalò

Squadra in casa

Domenica 6 agosto la Feralpisalò farà il suo esordio stagionale ufficiale affrontando il Vicenza nel turno preliminare di Coppa Italia. La società veneta, però, ha chiesto il rinvio della partita dopo che molti giocatori sono stati colpiti da gastroenterite. “Otto giocatori sono ancora indisponibili, nove stanno rientrando” ha dichiarato il direttore sportivo biancorosso Luca Matteassi.

La richiesta, però, non è stata accettata perciò la gara si disputerà come da programma il 6 agosto alle ore 20 presso lo stadio “Garilli” di Piacenza.

Di seguito la nota del club gardesano:

“Feralpisalò Srl precisa di essere impossibilitata ad accettare la richiesta del rinvio del match di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica sera a Piacenza, a causa - come già comunicato al Vicenza Calcio - di una serie di difficoltà logistiche, dato l’imminente rientro del gruppo squadra dal ritiro estivo a Darfo Boario Terme ed organizzative, visto il trasferimento operativo in corso allo stadio Leonardo Garilli.

Il club prende atto delle difficoltà degli avversari ma, suo malgrado, è impossibilitato in poche ore a far fronte alla richiesta dei Biancorossi, ed augura a tutti i tesserati indisposti una pronta guarigione”.