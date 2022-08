Como vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Il Brescia torna in campo nel posticipo del lunedì sera contro il Como allenato dal mister Giacomo Gattuso. Reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, e dopo i numerosi nuovi innesti arrivati in settimana, le rondinelle sono chiamate a una risposta contro i lariani che finora hanno collezionato due pareggi in altrettante partite.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida esterna contro il Como.

CONVOCATI. 1 Andrenacci, 2 Karacic, 4 Adorni, 6 Galazzi, 7 Viviani, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 28 Benali, 32 Papetti.