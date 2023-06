Carpenedolo, ufficiale l’arrivo di Davide Bosio è il primo colpo di mercato

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Il Carpenedolo ha il suo nuovo attaccante: si tratta di Davide Bosio che nell'ultima stagione ha militato nel Ciliverghe in Eccellenza. Per il centravanti classe 1992 è più un ritorno che un benvenuto. Bosio, infatti, ha già vestito i colori rossonero nella stagione 2011-2012 quando il Carpenedolo disputava la serie D. Dopo la sua prima esperienza bassaiola, Bosio ha indossato le maglie di Montichiari, Seregno, Inveruno, Fiorenzuola, Trento, Correggese, Villa Valle e Real Calepina sempre in D prima di passare al Ciliverghe.

Queste le prime parole di Davide Bosio da giocatore del Carpenedolo:

“Sono davvero molto contento e carico di tornare a vestire la maglia del Carpenedolo, ringrazio il Direttore e la Società per questa opportunità, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del Mister e dei compagni per una grande stagione insieme”.

Queste, invece, le dichiarazioni del direttore sportivo Gianluigi Gabrieli:

“È il primo colpo di mercato alla guida del Carpenedolo: “Aveva altre proposte, ma già dalla prima volta che ci siamo incontrati al Mundial 82 aveva manifestato un grande entusiasmo, sono molto felice che abbia accettato di indossare i nostri colori e sono sicuro che con le sue qualità da calciatore e umane ci darà una grandissima mano”.